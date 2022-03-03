Кейну Веласкесу грозит пожизненный срок

Прокурор округа Санта-Клара (Калифорния, США) Джефф Розен заявил, что экс-чемпион UFC Кейн Веласкес официально обвиняется в покушении на убийство.
«Трагедия заключается в том, что мистер Веласкес решил взять правосудие в свои руки, поставил под угрозу общественную безопасность и тех, кто находился в машине. Этот акт насилия причинит ещё больше боли и страданий его семье», — приводит слова прокурора MMAJunkie.
Веласкесу грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения, если его признают виновным.
Напомним, Веласкес стрелял в мужчину, которого недавно обвинили в растлении его родственника. Он промахнулся и пуля попала в отчима обвиняемого.
Родственник Веласкеса сообщил о домогательствах со стороны мужчины в детском саду в Сан-Мартине (Калифорния, США). Имя и степень родства ребёнка с Веласкесом не сообщаются.
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