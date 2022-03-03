Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кейну Веласкесу грозит пожизненный срок

Кейну Веласкесу грозит пожизненный срок
Комментарии

Прокурор округа Санта-Клара (Калифорния, США) Джефф Розен заявил, что экс-чемпион UFC Кейн Веласкес официально обвиняется в покушении на убийство.

«Трагедия заключается в том, что мистер Веласкес решил взять правосудие в свои руки, поставил под угрозу общественную безопасность и тех, кто находился в машине. Этот акт насилия причинит ещё больше боли и страданий его семье», — приводит слова прокурора MMAJunkie.

Веласкесу грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения, если его признают виновным.

Напомним, Веласкес стрелял в мужчину, которого недавно обвинили в растлении его родственника. Он промахнулся и пуля попала в отчима обвиняемого.

Родственник Веласкеса сообщил о домогательствах со стороны мужчины в детском саду в Сан-Мартине (Калифорния, США). Имя и степень родства ребёнка с Веласкесом не сообщаются.

Экс-чемпион UFC взял правосудие в свои руки. Почему Веласкес обстрелял машину с людьми Экс-чемпион UFC взял правосудие в свои руки. Почему Веласкес обстрелял машину с людьми
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022