Кейну Веласкесу грозит пожизненный срок

Прокурор округа Санта-Клара (Калифорния, США) Джефф Розен заявил, что экс-чемпион UFC Кейн Веласкес официально обвиняется в покушении на убийство.



«Трагедия заключается в том, что мистер Веласкес решил взять правосудие в свои руки, поставил под угрозу общественную безопасность и тех, кто находился в машине. Этот акт насилия причинит ещё больше боли и страданий его семье», — приводит слова прокурора MMAJunkie.



Веласкесу грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения, если его признают виновным.



Напомним, Веласкес стрелял в мужчину, которого недавно обвинили в растлении его родственника. Он промахнулся и пуля попала в отчима обвиняемого.



Родственник Веласкеса сообщил о домогательствах со стороны мужчины в детском саду в Сан-Мартине (Калифорния, США). Имя и степень родства ребёнка с Веласкесом не сообщаются.