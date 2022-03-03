Хамзат Чимаев оставил сообщение Гилберту Бёрнсу

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев оставил послание своему будущему сопернику, бразильцу Гилберту Бёрнсу.



«У тебя большие проблемы, Гилберт», — подписал фотографию Хамзат Чимаев.

Бой Чимаева и Бёрнса состоится на турнире UFC 9 апреля в Джексонвилле, штат Флорида.



Напомним, в последний раз Хамзат сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 267, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Бёрнс провёл свой последний бой в июле прошлого года, одолев Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.