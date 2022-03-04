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«Внутри клетки ты один дерёшься». Уланбеков — про значение Хабиба в роли секунданта

«Внутри клетки ты один дерёшься». Уланбеков — про значение Хабиба в роли секунданта
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Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков высказался о значимости экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в роли секунданта.

«Со мной на бой с Эллиоттом выйдет не только Хабиб, но и ещё и Хавьер Мендес с Исламом Махачевым. Понятно, что внутри клетки ты один дерёшься. Но когда в твоём углу такие именитые люди, это очень мотивирует.

Удаётся ли слушать подсказки во время напряжённого боя? Да-да, конечно. Кроме угла, ничего не слышу вообще», — сказал Уланбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Следующий бой Уланбеков проведёт с американцем Тимом Эллиоттом. Поединок состоится в ночь на 6 марта мск в Лас-Вегасе на UFC 272.

Полное интервью будет опубликовано на «Чемпионате» сегодня, 4 марта.

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