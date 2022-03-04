Масвидаль: Ковингтон — необразованный балбес. Он даже среднюю школу не окончил
Поделиться
Американский боец UFC Хорхе Масвидаль высказался о своём следующем сопернике, соотечественнике Колби Ковингтоне.
«Я не видел Ковингтона до пресс-конференции, не смотрел его интервью. UFC хорошо прячет от меня эту сволочь. Очень хорошо.
Этот чувак — необразованный балбес. Он даже среднюю школу не окончил. Он пытается считать какие-то проценты. Колби, ты же считать не умеешь.
Я должен вырубить Колби, чтобы он опять вернулся в казино, в игорные дома. Он хочет мой пояс «плохого парня»? Чтобы его получить, ты должен быть жёстким ублюдком в октагоне. А не сволочью, которая задевает детей своих оппонентов и всё такое», — сказал Масвидаль на пресс-конференции.
Масвидаль и Ковингтон сразятся на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 5 марта мск.
Комментарии
- 4 марта 2022
-
13:06
-
12:12
-
11:41
-
11:06
-
10:51
-
10:09
-
09:34
-
09:22
-
00:48
- 3 марта 2022
-
22:52
-
21:52
-
20:50
-
19:40
-
18:45
-
18:21
-
17:57
-
16:07
-
15:31
-
14:30
-
13:19
-
12:22
-
11:11
-
10:34
-
09:49
-
09:44
-
09:16
-
08:49
-
08:23
-
05:02
-
04:17
-
00:01
- 2 марта 2022
-
23:06
-
22:22
-
21:21
-
20:39
Партнерский контент