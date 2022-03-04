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Масвидаль: Ковингтон — необразованный балбес. Он даже среднюю школу не окончил

Масвидаль: Ковингтон — необразованный балбес. Он даже среднюю школу не окончил
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Американский боец UFC Хорхе Масвидаль высказался о своём следующем сопернике, соотечественнике Колби Ковингтоне.

«Я не видел Ковингтона до пресс-конференции, не смотрел его интервью. UFC хорошо прячет от меня эту сволочь. Очень хорошо.

Этот чувак — необразованный балбес. Он даже среднюю школу не окончил. Он пытается считать какие-то проценты. Колби, ты же считать не умеешь.

Я должен вырубить Колби, чтобы он опять вернулся в казино, в игорные дома. Он хочет мой пояс «плохого парня»? Чтобы его получить, ты должен быть жёстким ублюдком в октагоне. А не сволочью, которая задевает детей своих оппонентов и всё такое», — сказал Масвидаль на пресс-конференции.

Масвидаль и Ковингтон сразятся на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 5 марта мск.

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