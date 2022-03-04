Масвидаль: Ковингтон — необразованный балбес. Он даже среднюю школу не окончил

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль высказался о своём следующем сопернике, соотечественнике Колби Ковингтоне.



«Я не видел Ковингтона до пресс-конференции, не смотрел его интервью. UFC хорошо прячет от меня эту сволочь. Очень хорошо.



Этот чувак — необразованный балбес. Он даже среднюю школу не окончил. Он пытается считать какие-то проценты. Колби, ты же считать не умеешь.



Я должен вырубить Колби, чтобы он опять вернулся в казино, в игорные дома. Он хочет мой пояс «плохого парня»? Чтобы его получить, ты должен быть жёстким ублюдком в октагоне. А не сволочью, которая задевает детей своих оппонентов и всё такое», — сказал Масвидаль на пресс-конференции.



Масвидаль и Ковингтон сразятся на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 5 марта мск.