Названа дата боя между Ковалёвым и Фаньлуном

Стала известна дата поединка между бывшим чемпионом мира по боксу Сергеем Ковалёвым и представителем Китая Мэном Фаньлуном. Как сообщает BoxingScene, ссылаясь на свои источники, противостояние должно состояться 14 мая в Лос-Анджелесе.

Бой пройдёт в промежуточном весе, 185 фунтов, и станет главным событием спортивного шоу, организованного промоутерской компанией Triller Fight Club.



Изначально планировалось, что бой Ковалёва и Фаньлуна состоится 12 марта, но реализовать этот замысел у организаторов не получилось.



Ковалёв в последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он дрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету россиянина 34 победы (29 из которых нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.