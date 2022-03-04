Названа дата боя между Ковалёвым и Фаньлуном

Стала известна дата поединка между бывшим чемпионом мира по боксу Сергеем Ковалёвым и представителем Китая Мэном Фаньлуном. Как сообщает BoxingScene, ссылаясь на свои источники, противостояние должно состояться 14 мая в Лос-Анджелесе.
Бой пройдёт в промежуточном весе, 185 фунтов, и станет главным событием спортивного шоу, организованного промоутерской компанией Triller Fight Club.
Изначально планировалось, что бой Ковалёва и Фаньлуна состоится 12 марта, но реализовать этот замысел у организаторов не получилось.
Ковалёв в последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он дрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету россиянина 34 победы (29 из которых нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.
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