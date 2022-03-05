Чемпион UFC Усман высказался о возможном бое с Чимаевым

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман ответил на вопрос по поводу возможного поединка с известным шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Это будет отличный бой. А с победителем этого противостояния, быть может, я встречусь в будущем. Если победит Чимаев? Этот парень даже не дрался с бойцами из топ-10. Он никого из них не бил. Думаю, ему надо провести побольше боёв», — сказал Усман на пресс-конференции.
Напомним, последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.
Усман в последнем бою одолел американца Колби Ковингтона, который в ночь на 6 марта мск проведёт бой с Хорхе Масвидалем.
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