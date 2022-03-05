«Тупой логотип». Аскрен отреагировал на татуировку Масвидаля со своим нокаутом

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Бен Аскрен отреагировал на новую татуировку Хорхе Масвидаля. Масвидаль на официальной церемонии взвешивания к турниру UFC 272 предстал с новым тату, на котором изображён его памятный нокаут коленом в поединке с Аскреном.
«Какой тупой логотип», — написал Бен Аскрен в своём «твиттере».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» MMAFighting.
Бен Аскрен не выступал в ММА с октября 2019 года, когда он сенсационно проиграл Дэмиану Майе. Всего на счету Аскрена 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел два поражения. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
Напомним, следующий бой Масвидаль проведёт с соотечественником Колби Ковингтоном. Поединок состоится в ночь c 5 на 6 марта по московскому времени на UFC 272.
- 5 марта 2022
-
19:33
-
18:40
-
17:57
-
16:58
-
16:45
-
15:37
-
15:30
-
14:24
-
13:47
-
13:17
-
12:14
-
11:04
-
10:47
-
09:35
-
09:22
-
05:11
-
00:13
- 4 марта 2022
-
23:59
-
21:46
-
20:58
-
19:49
-
18:31
-
17:19
-
16:53
-
15:29
-
14:42
-
14:16
-
13:19
-
13:06
-
12:12
-
11:41
-
11:06
-
10:51
-
10:09
-
09:34