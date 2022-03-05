«Тупой логотип». Аскрен отреагировал на татуировку Масвидаля со своим нокаутом

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Бен Аскрен отреагировал на новую татуировку Хорхе Масвидаля. Масвидаль на официальной церемонии взвешивания к турниру UFC 272 предстал с новым тату, на котором изображён его памятный нокаут коленом в поединке с Аскреном.



«Какой тупой логотип», — написал Бен Аскрен в своём «твиттере».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» MMAFighting.

Бен Аскрен не выступал в ММА с октября 2019 года, когда он сенсационно проиграл Дэмиану Майе. Всего на счету Аскрена 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел два поражения. Ещё один бой был признан несостоявшимся.



Напомним, следующий бой Масвидаль проведёт с соотечественником Колби Ковингтоном. Поединок состоится в ночь c 5 на 6 марта по московскому времени на UFC 272.