Самый быстрый нокаут в истории UFC. Масвидаль взлетел как супергерой! Видео

Остались считаные дни до UFC 272, который возглавит такая взрывная афиша, как Колби Ковингтон против Хорхе Масвидаля. Кроме откровенной вражды, их бой всеми ожидаем, так как оба бойца всегда дают шоу. Самым ярким перформансом в исполнении Масвидаля стал вынос Бена Аскрена за пять секунд в 2019 году.

В 2018 году Дана Уайт пошёл на умопомрачительный поступок, обменяв Деметриуса Джонсона на Бена Аскрена из сингапурского ONE Championship. Тогда Аскрен шёл с безупречной статистикой с нулём в графе «поражения». К ней добавилась победа над Робби Лоулером удушающим приёмом в первом раунде в дебюте UFC. Таким образом, его рекорд составил 19-0. Бена подняли на пятую строчку в рейтинге полусреднего веса. И в следующие соперники ему дали №4 дивизиона Хорхе Масвидаля.

Перед этим Хорхе прервал серию из двух проигрышей от Демиана Майи и Стивена Томпсона благодаря победе над Дарреном Тиллом. Поэтому во встрече с Аскреном Масвидаль считался андердогом. Но как же зрители, поставившие на победу Бена, опростоволосились.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

С началом боя Масвидаль облокотился на сетку для выжидания соперника буквально на две секунды и набросился на Аскрена как дикий зверь. Хорхе с разбега провёл летящее колено. Бен не успел сориентироваться и подставил свою голову под удар, беспамятно упав на канвас. Судья сразу же вмешался во избежание более тяжёлых последствий и остановил поединок. Вы не поверите, но на это Масвидаль затратил всего лишь пять секунд. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.

В комментариях очень бурно отреагировали на этот нокаут:



«Лицо Аскрена, блокирующее летящее колено, лучшая защита всех времён».



«Вау. Не могу поверить, они показали полный бой Масвидаля против Аскрена».



«UFC 239 с летящим коленом от Масвидаля был первым турниром, за просмотр которого я заплатил. Я упал со стула и просто взлетел от увиденного».



«Бен точно выиграл первую секунду боя».

Этот нокаут не обошёл стороной даже бывшего президента США Дональда Трампа, который восторженно высказался о том эпизоде:



«Мне говорили, насколько тот парень был великий. Не хочу никого обижать, но он должен был стать будущим UFC. И что сделал с ним Хорхе? Это был самый быстрый нокаут. Что это было? Примерно секунду? Две секунды? Вы пробежали по рингу, а парня уже не было, и это был конец. Рад видеть тебя, чувак. Я большой поклонник. Спасибо».



А Дана Уайт и вовсе признался, что это его любимый нокаут. Надеемся, что бой между Ковингтоном и Масвидалем будет не менее огненным.