Ковингтон ответил на вопрос, с кем он больше хочет встретиться: с Порье и Усманом

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковинтон признался, что в приоритете для него следующий поединок было бы провести с действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Камару Усманом.



«Конечно же, третий бой с Усманом. У меня есть незаконченные дела с ним. Мои фанаты знают, что я выиграл с третьего по пятый раунд в реванше на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Но у него перерыв из-за операции на руку. Поэтому я не против сойтись с Порье. Он сейчас весит больше меня, ему ещё нужно согнать немало килограмм. Я не гоняю вес, потому что я знаю, что я лучший в мире», — сказал Ковинтон на пресс-конференции после боя с соотечественником Хорхе Масвидалем.



Ковингтон одолел масвидаля единогласным решением судей. Их бой проходил на UFC 272.