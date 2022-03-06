Ковингтон ответил на вопрос, с кем он больше хочет встретиться: с Порье и Усманом
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Колби Ковинтон признался, что в приоритете для него следующий поединок было бы провести с действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Камару Усманом.
«Конечно же, третий бой с Усманом. У меня есть незаконченные дела с ним. Мои фанаты знают, что я выиграл с третьего по пятый раунд в реванше на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Но у него перерыв из-за операции на руку. Поэтому я не против сойтись с Порье. Он сейчас весит больше меня, ему ещё нужно согнать немало килограмм. Я не гоняю вес, потому что я знаю, что я лучший в мире», — сказал Ковинтон на пресс-конференции после боя с соотечественником Хорхе Масвидалем.
Ковингтон одолел масвидаля единогласным решением судей. Их бой проходил на UFC 272.
Комментарии
- 6 марта 2022
-
11:53
-
11:46
-
11:00
-
10:49
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:18
-
09:08
-
08:17
-
07:54
-
07:17
-
07:10
-
06:43
-
06:30
-
04:35
-
04:04
-
03:51
-
03:36
-
03:16
-
00:02
- 5 марта 2022
-
22:44
-
21:54
-
21:06
-
19:33
-
18:40
-
17:57
-
16:58
-
16:45
-
15:37
-
15:30
-
14:24
-
13:47
-
13:17
-
12:14
Партнерский контент