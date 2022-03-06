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Джейк Пол подколол Масвидаля

Джейк Пол подколол Масвидаля
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Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, разместил новый пост на своей странице в «Твиттере», где отреагировал на исход поединка с участием двух американских бойцов ММА: Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.

«В первую очередь, Масвидаль, ты не богат», — написал Джейк.

Поединок Ковингтона и Масвидаля проходил в ночь с 5 на 6 марта мск. Противостояние проходило с преимуществом Колби, в итоге праздновавшего победу единогласным решением судей. После этого успеха в его активе стало 17 побед в ММА, кроме того, на его счету три поражения. Масвидаль потерпел 16-е поражение в карьере. Ранее поединок Колби и Хорхе раскритиковал известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

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