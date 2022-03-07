Тедди Атлас: Колби Ковингтон оказался лучшим ударником, чем мы думали

Знаменитый американский тренер по боксу Тедди Атлас высказался по поводу боя между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.

«Колби оказался лучшим ударником, чем мы думали. Его джебы были действительно хороши. Масвидаль выше ростом, у него длиннее руки, он должен был контролировать эту дистанцию — но её контролировал Колби, который ниже ростом. Он использовал джеб, комбинировал удары и творчески подходил к апперкотам. Он показал, что у него есть репертуар, о котором я, честно говоря, не знал», — приводит слова Атласа ESPN.

В поединке с Масвидалем Колби праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения. После этого поединка Ковингтон вызвал на бой бывшего временного чемпиона промоушена в лёгком весе Дастина Порье.