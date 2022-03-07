Хабиб высказался о победе Умара Нурмагомедова в бою с Келлехером

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о победе своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова в бою с американцем Брайаном Келлехером.



«Ты прошёл долгий путь, братишка. Впереди ещё много работы...» — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Поединок Умара Нурмагомедова и Брайана Келлехера прошёл в минувшие выходные на турнире UFC 272.

Напомним, бой продлился один раунд и завершился победой Умара Нурмагомедова, который применил удушающим приём. Для россиянина эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Отметим, что Умар не потерпел ни одного поражения.



Келлехер, в свою очередь, потерпел 13-е поражение в смешанных единоборствах при 24 победах.