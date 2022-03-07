Хабиб высказался о победе Умара Нурмагомедова в бою с Келлехером
Поделиться
Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о победе своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова в бою с американцем Брайаном Келлехером.
«Ты прошёл долгий путь, братишка. Впереди ещё много работы...» — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Поединок Умара Нурмагомедова и Брайана Келлехера прошёл в минувшие выходные на турнире UFC 272.
Напомним, бой продлился один раунд и завершился победой Умара Нурмагомедова, который применил удушающим приём. Для россиянина эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Отметим, что Умар не потерпел ни одного поражения.
Келлехер, в свою очередь, потерпел 13-е поражение в смешанных единоборствах при 24 победах.
Комментарии
- 7 марта 2022
-
20:49
-
19:02
-
17:34
-
16:29
-
15:55
-
15:07
-
13:57
-
12:52
-
11:52
-
10:14
-
09:12
-
00:18
- 6 марта 2022
-
22:51
-
21:41
-
20:35
-
18:31
-
18:16
-
17:14
-
16:54
-
16:42
-
16:09
-
15:36
-
14:26
-
13:45
-
13:06
-
12:34
-
12:24
-
11:53
-
11:46
-
11:00
-
10:49
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:18
Партнерский контент