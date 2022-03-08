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А. Емельяненко обратился к Исмаилову, Кокляеву и Дацику

А. Емельяненко обратился к Исмаилову, Кокляеву и Дацику
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», сделав предложение провести поединок по боксу сразу трём бойцам ММА: Магомеду Исмаилову, Михаилу Кокляеву и Вячеславу Дацику.

Емельяненко отметил в сообщении каждого из трёх вышеназванных бойцов, добавив текст: «По боксу?»

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

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