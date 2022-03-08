«Хоть и ненавижу, буду за него». Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Фьюри — Уайт

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа заявил, что будет поддерживать обязательного претендента на титул WBC в тяжёлом весе Диллиана Уайта в его поединке с Тайсоном Фьюри.

«Я буду болеть за Диллиана, хоть и ненавижу его! А после я сам хочу разбить его. Но сейчас я с ним. Уайт должен посмотреть на то, что будет делать Фьюри, как он будет реагировать, а самому делать противоположное. Поработай над физической формой и будь готовым пройти всю дистанцию. Надеюсь, Диллиан усердно тренируется и не недооценивает Тайсона», — приводит слова Джошуа BoxingScene.



Напомним, титульный бой между Фьюри и Уайтом должен состояться 23 апреля 2022 года и пройти на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.