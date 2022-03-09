«Дойдём до вершины, и я возьму титул». Чимаев получил награду от UFC за лучший дебют года

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев получил награду от UFC за лучший дебют 2020 года.



«Лучший дебют года — сумасшествие. Продвигаемся по жизни. Знаете, добиваемся хорошей жизни. Всё идёт отлично. Спасибо, ребята. Буду и дальше показывать хорошие бои. Мы дойдём до вершины, и я возьму титул», — дал комментарий Чимаев (запись доступна на странице UFC Russia в «Инстаграме»).

Фото: «Инстаграм» Хамзата Чимаева

Напомним, последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу благодаря удушающему приёму, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее Хамзат резко высказался о главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC 272, в рамках которого встречались американцы Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль.