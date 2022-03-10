Пейдж Ванзант подписала контракт с рестлинг-промоушеном
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Экс-боец UFC Пейдж Ванзант подписала контракт с американским рестлинг-промоушеном All Elite Wrestling. Об этом объявил президент AEW Тони Хан в «Твиттере». О том, когда американка проведёт свой дебют, пока неизвестно.
Боец покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. Напомним, после выступлений в UFC спортсменка начала выступать в промоушене BKFC, который специализируется на поединках на голых кулаках.
В ночь с 23 на 24 июля Ванзант встречалась с американкой Рэйчел Остович. Это противостояние возглавило шоу Bare Knuckle FC. По итогам схватки победа досталась Остович. Это был второй поединок Ванзант в Bare Knuckle FC, в дебютном бою в промоушене Пейдж уступила Бритен Харт.
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