Джошуа: Уайлдер просто не был готов драться со мной
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа высказался о сорвавшемся поединке с другим экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером. По мнению британца, Уайлдер был не готов драться с ним.
«Нужно ли мне что-то говорить? Давайте положим конец саге «Энтони слился». Я уважаю Уайлдера, он хороший боксёр. Но он просто не был готов драться со мной. Если не верите — можете листать ниже», — написал в своём «твиттере» Энтони Джошуа.
В последнем бою Уайлдер проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри. Энтони Джошуа уступил украинскому боксёру Александру Усику.
Ранее Джошуа заявил, что будет поддерживать обязательного претендента на титул WBC в тяжёлом весе Диллиана Уайта в его поединке с Тайсоном Фьюри.
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