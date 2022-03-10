Джошуа: Уайлдер просто не был готов драться со мной

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа высказался о сорвавшемся поединке с другим экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером. По мнению британца, Уайлдер был не готов драться с ним.



«Нужно ли мне что-то говорить? Давайте положим конец саге «Энтони слился». Я уважаю Уайлдера, он хороший боксёр. Но он просто не был готов драться со мной. Если не верите — можете листать ниже», — написал в своём «твиттере» Энтони Джошуа.



В последнем бою Уайлдер проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри. Энтони Джошуа уступил украинскому боксёру Александру Усику.



Ранее Джошуа заявил, что будет поддерживать обязательного претендента на титул WBC в тяжёлом весе Диллиана Уайта в его поединке с Тайсоном Фьюри.