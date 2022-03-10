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Дос Аньос считает, что Махачев лишился титульного шанса, отказавшись от боя с ним

Дос Аньос считает, что Махачев лишился титульного шанса, отказавшись от боя с ним
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос в очередной раз высказался о несостоявшемся поединке с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 272.

«Это будет та цена, которую он платит, играя в свои игры. Ему был обеспечен титульный поединок, но теперь ему придётся подраться с другим парнем. Я раскрыл его блеф, когда он предложил заменить Рафаэля Физиева. У меня нет никаких сомнений, что он не собирался этого делать. Его команда, вероятно, думала, что я не приму бой с лимитом в 170 фунтов. Я готовился к возвращению и не хотел, чтобы мой упорный труд прошёл зря. Я не выступал 16 месяцев, так что был готов подраться с кем угодно и на любых условиях», — цитирует дос Аньоса MMA News.

Ранее Махачев опроверг слова дос Аньоса об отказе от боя с ним.

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