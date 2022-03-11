Эдди Хирн считает, что Диллиан Уайт нокаутирует Тайсона Фьюри в 11-м раунде

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о будущем поединке между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.



«Диллиан Уайт не окажется в нокауте. Как мне кажется, у Фьюри нет такого удара, чтобы нокаутировать Диллиана Уайта. Я думаю, что когда они обменяются левыми боковыми, Тайсон Фьюри уснёт, и это случится в 11-м раунде», — сказал Эдди Хирн в интервью Fight Stars TV.



Напомним, после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с украинцем Александром Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать от украинца реванш. По этой причине Фьюри должен провести поединок с обязательным претендентом, которым является Уайт.



Ранее Тайсон Фьюри в октябре 2021 года отстоял свой чемпионский пояс в бою против американца Деонтея Уайлдера. Фьюри нокаутировал своего оппонента в 11-м раунде.