Результаты взвешивания Bellator 276: Рабаданов и Авсарагова сделали вес

В ночь с 12 на 13 марта в Сент-Луисе состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 276. В главном поединке турнира встретятся венгерский боец Адам Борич и датчанин Мадс Бернелл.



В преддверии турнира бойцы прошли церемонию взвешивания, по итогам которой Борич оказался чуть тяжелее Бернелла.



Кроме того, в основном карде выступит россиянин Гаджи Рабаданов, а в предварительном карде — Диана Авсарагова. Обоим россиянам удалось успешно сделать вес перед турниром.



Bellator 276. Результаты взвешивания



Основной кард



Адам Борич (66,13) – Мадс Бернелл (66,04)

Фил Дэвис (93,44) – Джулиус Англикас (93,44)

Джонни Эблин (84,27) – Джон Сэлтер (84,27)

Джей Джей Уилсон (70,7) – Гаджи Рабаданов (70,66)



Предварительный кард



Алекс Полицци (92,71) – Хосе Аугусто (93,44)

Ромеро Коттон (84,27) – Фредди Сандовал (84)

Диана Авсарагова (57,06) – Кира Батара (56,51)

Джеймс Адкок (66,13) – Коди Лоу (66,04)

Роман Фаралдо (77,56) – Келвин Рэйфорд (77,56)

Джордан Ховард (61,59) – Тревор Уорд (61,68)

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