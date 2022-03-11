Результаты взвешивания Bellator 276: Рабаданов и Авсарагова сделали вес

В ночь с 12 на 13 марта в Сент-Луисе состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 276. В главном поединке турнира встретятся венгерский боец Адам Борич и датчанин Мадс Бернелл.
В преддверии турнира бойцы прошли церемонию взвешивания, по итогам которой Борич оказался чуть тяжелее Бернелла.
Кроме того, в основном карде выступит россиянин Гаджи Рабаданов, а в предварительном карде — Диана Авсарагова. Обоим россиянам удалось успешно сделать вес перед турниром.
Bellator 276. Результаты взвешивания
Основной кард
Адам Борич (66,13) – Мадс Бернелл (66,04)
Фил Дэвис (93,44) – Джулиус Англикас (93,44)
Джонни Эблин (84,27) – Джон Сэлтер (84,27)
Джей Джей Уилсон (70,7) – Гаджи Рабаданов (70,66)
Предварительный кард
Алекс Полицци (92,71) – Хосе Аугусто (93,44)
Ромеро Коттон (84,27) – Фредди Сандовал (84)
Диана Авсарагова (57,06) – Кира Батара (56,51)
Джеймс Адкок (66,13) – Коди Лоу (66,04)
Роман Фаралдо (77,56) – Келвин Рэйфорд (77,56)
Джордан Ховард (61,59) – Тревор Уорд (61,68)
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