Кевин Ли победил Диего Санчеса в главном бою Eagle FC 46 единогласным решением судей

В ночь с 11 на 12 марта во Флориде (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 46. В его главном бою в суперлёгком весе 29-летний американский экс-боец UFC Кевин Ли одержал победу над 40-летним соотечественником Диего Санчесом.

Поединок завершился победой Ли единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

Оба бойца провели свой первый бой после их ухода из UFC. Ли проиграл четыре из своих последних пяти боёв, а теперь одержал победу. Санчес проиграл четыре из своих последних шести поединков.

Для Кевина Ли эта победа стала 19-й в ММА при 7 поражениях, а Санчес потерпел 14-е поражение, имея на своём счету 33 победы.

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