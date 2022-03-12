Полный кард UFC Вегас 50 с главным поединком Магомед Анкалаев — Тиаго Сантос

В ночь с 12 на 13 марта в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 50, главным событием которого станет бой между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Тиаго Сантосом.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Вегас 50.



Основной кард



Тиаго Сантос (№ 5) – Магомед Анкалаев (№ 6) — полутяжёлый вес

Марлон Мораес (№ 10) – Сонг Ядонг — легчайший вес

Содик Юсуфф (№ 12) – Алекс Касерес (№ 15) — полулёгкий вес

Халил Раунтри – Карл Роберсон — полутяжёлый вес

Дрю Добер – Рик Гленн — лёгкий вес

Алекс Перейра – Бруно Силва — средний вес



Предварительный кард



Мэттью Семелсбергер – Эй-Джей Флетчер — полусредний вес

Джей-Джей Олдрич – Джиллиан Робертсон — женский наилегчайший вес

Тревин Джонс – Джавид Башарат — легчайший вес

Дэймон Джексон – Камуэла Кирк — полулёгкий вес

Сабина Мазо – Миранда Маверик — женский наилегчайший вес

Далча Лунгиамбула – Коди Брандейдж — средний вес

Крис Моутинью – Гвидо Канетти — легчайший вес

Тафон Нчакви – Азамат Мурзаканов — полутяжёлый вес.