Глава Bellator: прощальный бой Фёдора Емельяненко должен был пройти на Красной площади

Глава промоушена Bellator Скотт Кокер поделился мнением о подготовке прощального боя для знаменитого бойца Фёдора Емельяненко.



«Мы точно не будем проводить в этом году прощальный бой Фёдора в Москве. По понятным причинам. Мы будем искать альтернативную площадку.



Да, в Москве было запланировано потрясающее шоу. Я даже могу рассказать, что мы получили одобрение провести этот бой на Красной площади. Это было бы идеальное прощание для Величайшего. Но теперь мы должны изменить планы, найти что-то не менее удивительное. Фёдор заслуживает великолепных проводов. Просто мы пока не знаем, где именно их проведём», — рассказал Кокер на пресс-конференции.



Напомним, в своём последнем бою 45-летний Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.