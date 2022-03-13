Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава Bellator: прощальный бой Фёдора Емельяненко должен был пройти на Красной площади

Глава Bellator: прощальный бой Фёдора Емельяненко должен был пройти на Красной площади
Комментарии

Глава промоушена Bellator Скотт Кокер поделился мнением о подготовке прощального боя для знаменитого бойца Фёдора Емельяненко.

«Мы точно не будем проводить в этом году прощальный бой Фёдора в Москве. По понятным причинам. Мы будем искать альтернативную площадку.

Да, в Москве было запланировано потрясающее шоу. Я даже могу рассказать, что мы получили одобрение провести этот бой на Красной площади. Это было бы идеальное прощание для Величайшего. Но теперь мы должны изменить планы, найти что-то не менее удивительное. Фёдор заслуживает великолепных проводов. Просто мы пока не знаем, где именно их проведём», — рассказал Кокер на пресс-конференции.

Напомним, в своём последнем бою 45-летний Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.

Нынешний Фёдор радует больше, чем 10 лет назад. Он хочет сильных соперников Нынешний Фёдор радует больше, чем 10 лет назад. Он хочет сильных соперников
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022