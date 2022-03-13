Глава Bellator: прощальный бой Фёдора Емельяненко должен был пройти на Красной площади
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Глава промоушена Bellator Скотт Кокер поделился мнением о подготовке прощального боя для знаменитого бойца Фёдора Емельяненко.
«Мы точно не будем проводить в этом году прощальный бой Фёдора в Москве. По понятным причинам. Мы будем искать альтернативную площадку.
Да, в Москве было запланировано потрясающее шоу. Я даже могу рассказать, что мы получили одобрение провести этот бой на Красной площади. Это было бы идеальное прощание для Величайшего. Но теперь мы должны изменить планы, найти что-то не менее удивительное. Фёдор заслуживает великолепных проводов. Просто мы пока не знаем, где именно их проведём», — рассказал Кокер на пресс-конференции.
Напомним, в своём последнем бою 45-летний Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.
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