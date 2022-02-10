Нынешний Фёдор радует больше, чем 10 лет назад. Он хочет сильных соперников

30 января ученик Фёдора Емельяненко Валентин Молдавский проиграл Райану Бейдеру спорным решением в чемпионском бою. И вот сам Фёдор изъявил желание сразиться со своим обидчиком за пояс чемпиона в тяжёлом весе, а также с Чейком Конго. Не так давно к этому вишлисту добавился Джуниор дос Сантос и ещё один обидчик россиянина Фабрисиу Вердум. Тут напрашиваются два полярных мнения, что Последний Император подписал себе приговор, изъявив желание схлестнуться с топами в преклонном возрасте, или Емельяненко набрал отличную форму и поверил в себя.

Мы больше склоняемся ко второму, так как в преддверии его боя с Тимоти Джонсоном Емельяненко критиковали за выбор оппонента. Александр Шлеменко назвал их бой провалом с медийной точки зрения. Но со спортивной точки зрения это выглядело как отчаянный шаг и конец карьеры, так как в начале прошлого года он переболел ковидом, а его простой составлял почти два года. А когда тебе за 40 лет, длительный перерыв может серьёзно сказаться. Тем более его последняя победа над заплывшим жиром и морально устаревшим Рэмпейджем Джексоном никого не убедила и не впечатлила. А всё потому, что все помнили про поражение от Райана Бейдера нокаутом за 35 секунд.

Но победа над Джонсоном в первом раунде реанимировала карьеру Последнего Императора, и все подхватили волну эйфории, что настоящий Фёдор вернулся. Однако у него по контракту остался один бой. Мы не исключаем сценария, что Емельяненко может задержаться в ММА больше чем на один бой. Но это совсем другая история.



Тем не менее злые голоса про уход на пенсию ожидаемо утихли. Выбор серьёзного соперника подтверждает не только намерения россиянина ещё раз подраться за чемпионский пояс, но и его состояние. Когда Фёдор побил Джонсона, он расплывчато отвечал про своё будущее, так как хочет проводить время со своими дочерями. Тогда даже он сам не знал, что будет дальше. Но работа с Вадимом Немковым, Валентином Молдавским, Анатолием Токовым и другими бойцами команды подтверждает, что Фёдор в порядке. Сам Немков признавался, что Молдавского даже немного повело от ударов своего учителя. Похоже, Емельяненко обрёл вторую молодость вместе с молниеносной скоростью ударов.

Если один из сильнейших тяжей Bellator поплыл от ударов Фёдора, то что может произойти с пробитым Бейдером? Выбор сильнейших оппонентов в лице Бейдера, Конго и Вердума — это единственный правильный выбор, который мог сделать Емельяненко, за исключением ухода из спорта. Хотя в этом случае у него было бы чувство недосказанности. А так Последний Император пошёл ва-банк против сильных бойцов. Вследствие чего напрашиваются флешбэки из сериала «Последний танец».



Если бы Фёдор выбрал себе в соперники очередного сбитого лётчика наподобие Рэмпейджа Джексона и Чейла Соннена, его бы неизбежно раскритиковали за избегание сильнейших бойцов. А вместо этого он показывает, что даже в свои 45 лет готов рисковать своим здоровьем и карьерой. И за такой риск он определённо заслуживает уважения. Вот вспомните, какое впечатление у вас оставил прощальный бой Последнего Императора 10-летней давности против ещё одного ветерана ММА с жировой складкой на месте торса Педро Хиззо? Видимо, Фёдор решил всё переиграть 10 лет спустя, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в его бесстрашии.



Независимо от того, как пройдёт следующий поединок с кем-то из ряда Бейдер-Конго-Вердум-дос Сантос, который должен стать последним в карьере, Фёдор Емельяненко уйдёт героем с высоко поднятой головой. Потому что он никого не боится и не избегает. Слово за Скоттом Кокером.