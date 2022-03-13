Шлеменко оценил победу Анкалаева в главном бою турнира UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал победу соотечественника, 29-летнего бойца UFC Магомеда Анкалаева, одержанной им в поединке с представителем Бразилии Тиаго Сантосом на UFC Fight Night 203.



«Молодец, что сказать. Можно только поздравить, заслуженно победил. Магомед работал очень хорошо. Бой провёл расчётливо. Если говорить про давление, то его не было видно, несмотря на то что бой был в Лас-Вегасе», — приводит слова Шлеменко «РБК Спорт».



UFC Fight Night 203 состоялся в ночь с 12 на 13 марта мск. Поединок Анкалаева и Сантоса стал главным событием спортивного мероприятия. Россиянин праздновал победу единогласным решением судей.



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