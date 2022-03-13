Боб Арум: Бетербиев — канадец. Он не имеет никакого отношения к России

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался по поводу чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева.
Дело в том, что предстоящий в июне объединительный бой Бетербиева и чемпиона WBO Джо Смита осудили многие люди из-за причастности Артура к России.
«Бетербиев является законным жителем Канады. Он живёт там уже много лет. У него есть канадский паспорт. И он не имеет никакого отношения к России. Это отличается от Бивола, который живёт в России. Бетербиев — канадец. Дело в том, что он проживает в Канаде на постоянной основе, что эквивалентно грин-карте, и у него есть канадский паспорт. Не российский паспорт, а канадский паспорт. И очевидно, что он сделал это не сейчас. Это паспорт, который у него был и которым он пользовался, по крайней мере, последние пять лет. Наступает момент, когда он становится, по сути, частью другой страны, а не страны своего рождения», — приводит слова Арума BoxingScene.
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