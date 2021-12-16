«Ковалёв — Лапша, Усик — фартовый попрыгунчик». Самые скандальные высказывания Бетербиева

Ранним утром 18 декабря российский боксёр Артур Бетербиев проведёт защиту своих чемпионских поясов WBC и IBF в полутяжёлом весе. Непобеждённому спортсмену по прозвищу Белый панчер будет противостоять американец Маркус Браун – крепкий, но далеко не самый опасный из соперников Бетербиева. Будем надеяться, что Артур добудет 17-ю победу в профессиональной карьере: в идеале хочется увидеть нокаут, ведь россиянин ещё ни разу не доводил свои поединки до судейского решения.

Бетербиев не самый медийный российский боксёр, ему несвойственны регулярные интервью или шумная активность в социальных сетях. Тем не менее порой боксёр всё-таки говорит с прессой, и почти всегда его высказывания получаются очень яркими. Артур не утруждает себя излишней политкорректностью, не признаёт никаких авторитетов и всегда старается говорить то, что думает на самом деле. Мы решили вспомнить самые острые высказывания Белого панчера за последние несколько лет.

Противостояние Бетербиева со знаменитым Сергеем Ковалёвым имеет давнюю историю. Два таланта недолюбливали друг друга ещё в любительском боксе, но на профессиональном ринге так и не встретились. Тем не менее Артур прохаживается по Ковалёву едва ли не в каждом интервью: «Его звали Лапша всегда. Радует, что меня так не звали. Сергей говорит, что всегда побеждал меня на спаррингах? Во сне он побеждал разве что. Сейчас я бы мог дать ему по башке, но… Если ударю на улице — хоть в Канаде, хоть в России — тут же в полицию заберут», — говорил спортсмен «Спорт-экспрессу».



Зато Белый панчер дружит с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Когда Кадыров предложил Хабибу Нурмагомедову «любые деньги» за схватку с бойцом клуба «Ахмат», Бетербиев сразу поддержал политика: «Один нехороший человек написал в комментариях, что Хабиб порвёт любого из клуба «Ахмат». Реакция Рамзана Ахматовича — это естественная, адекватная реакция, потому что этот человек не просто финансирует этот клуб, каждого бойца с этого клуба, он держит руку на пульсе карьеры каждого спортсмена в «Ахмате». Когда ему такое кто-то говорит, конечно, у него сразу реакция: «Кто порвёт? Не может Хабиб порвать всех в клубе «Ахмат». Может быть, он даже ни одного не порвёт».

Артур умеет «зажечь» и во время пресс-конференций, причём не стесняется даже собственных оговорок. Когда россиянина спросили, с кем из великих боксёров прошлого он хотел бы встретиться в ринге, ответ Бетербиева поначалу вызвал смех журналистов: «Эти боксёры уже не живые. Мохаммед Али, Майк Тайсон… А, ну Тайсон живой ещё. Имею в виду, что они уже не действуют. С тем же Тайсоном было бы даже интересно просто тренироваться. Реальный ли он сейчас Майк Тайсон или уже не тот».



Одни из главных хедлайнеров бокса прямо сейчас – братья Джейк и Логан Пол. Звёзды интернета занялись классическим единоборством совсем недавно, но уже успели побить в ринге несколько бывших бойцов ММА. Однако Бетербиев относится к мастерству блогеров с изрядным скепсисом: «У братьев Пол нет профессионального уровня. Чему бы блогер ни научился за два года, каким бы талантливым он ни был, он не может стать таким, как боксёр, который всю жизнь этим делом занимается».

Героем самого громкого высказывания Артура в 2021 году стал ещё один его бывший соперник по любительскому боксу – Александр Усик. Бетербиев довольно едко прокомментировал последние успехи украинца: «Я не умаляю его заслуг, но он фартовый. Ему повезло во многом. Везде повезло. И на Олимпиаде — он на три боя попал. Фартовый попрыгунчик, но я не могу винить его за то, что ему повезло. Но фортуна — она же тоже не всегда, она когда-то заканчивается».



Мы отобрали только самые «горячие» высказывания Белого панчера. Ранее Бетербиев успел поддеть Сауля Альвареса, Энтони Джошуа и многих других боксёров. Однако свои главные достоинства Артур всё-таки показывает в ринге, где он очень хорош. Его бой с Маркусом Брауном 18 декабря обязателен к просмотру для любого поклонника единоборств. Будем надеяться, что американец впервые в своей профессиональной карьере окажется в нокауте. Шансы на такой исход очень велики.