Усман — о бое с Канело: он должен состояться на 100%. Я остановлю его

Чемпион UFC Камару Усман высказался о потенциальном боксёрском поединке с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

«Я считаю, что этот бой должен состояться на 100%. Многие не верят, что это произойдёт, но я уже не один раз говорил, что настроен решительно и остановлю его.

Сам Канело говорил, что он не против этого боя. Организовать его не слишком сложно. Не зря Дана Уайт — лучший промоутер в этой игре», — приводит слова Усмана BJ Penn.

Камару Усман в последнем бою одолел американца Колби Ковингтона.

Ранее шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев высмеял боксёрские навыки чемпиона UFC Камару Усмана.

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