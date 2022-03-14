Усман — о бое с Канело: он должен состояться на 100%. Я остановлю его
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Чемпион UFC Камару Усман высказался о потенциальном боксёрском поединке с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом.
«Я считаю, что этот бой должен состояться на 100%. Многие не верят, что это произойдёт, но я уже не один раз говорил, что настроен решительно и остановлю его.
Сам Канело говорил, что он не против этого боя. Организовать его не слишком сложно. Не зря Дана Уайт — лучший промоутер в этой игре», — приводит слова Усмана BJ Penn.
Камару Усман в последнем бою одолел американца Колби Ковингтона.
Ранее шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев высмеял боксёрские навыки чемпиона UFC Камару Усмана.
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