Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава HardCore Fighting предложил А. Емельяненко и Харитонову устроить бой в его лиге

Глава HardCore Fighting предложил А. Емельяненко и Харитонову устроить бой в его лиге
Комментарии

Основатель профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Анатолий Сульянов предложил знаменитым российским бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Сергею Харитонову провести поединок в его промоушене.

«Что хочу сказать, парни. Вы оба профессионалы, и я считаю, что ваше противостояние должно перейти со страниц «Инстаграма» в октагон. Именно в октагон «Хардкора». Регламент боя — 20 минут, голые кулаки, победа возможна только нокаутом или отказом от продолжения боя от одного из оппонентов. Уверен, такое противостояние посмотрит вся страна. Жду ваш ответ, парни», — сказал Сульянов в своём «инстаграме».

Ранее Харитонов и Емельяненко обменялись колкими репликами в адрес друг-друга.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Харитонов хочет избить Емельяненко по жестким правилам. Новый конфликт старых скандалистов Харитонов хочет избить Емельяненко по жестким правилам. Новый конфликт старых скандалистов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022