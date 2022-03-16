Глава HardCore Fighting предложил А. Емельяненко и Харитонову устроить бой в его лиге

Основатель профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Анатолий Сульянов предложил знаменитым российским бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Сергею Харитонову провести поединок в его промоушене.



«Что хочу сказать, парни. Вы оба профессионалы, и я считаю, что ваше противостояние должно перейти со страниц «Инстаграма» в октагон. Именно в октагон «Хардкора». Регламент боя — 20 минут, голые кулаки, победа возможна только нокаутом или отказом от продолжения боя от одного из оппонентов. Уверен, такое противостояние посмотрит вся страна. Жду ваш ответ, парни», — сказал Сульянов в своём «инстаграме».



Ранее Харитонов и Емельяненко обменялись колкими репликами в адрес друг-друга.

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