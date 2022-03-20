Президент UFC Уайт: Пимблетт доказал всем, что он — настоящая находка

Президент UFC Дана Уайт высказался о британском бойце Пэдди Пимблетте.
«На этой неделе мне не раз приходилось слышать: «Подожди, нужно ещё посмотреть, как его встретят». И я подумал, что ему просто нужно победить. Сейчас он как раз это и сделал, причём сделал это эффектно. Когда у него кое-что пошло не так, он вернулся, перевернул ход боя и в итоге победил.
Приведу такой пример: вчера в своём «инстаграме» я разместил видео с битвы взглядов между Аспиналлом и Волковым. Оно набрало 120 000 просмотров. Такое же видео с участием Пэдди принесло 1,3 миллиона. Сегодня этот парень доказал всем, что он — настоящая находка», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 204.
На турнире UFC Fight Night 204 Пэдди встретился с мексиканцем Родриго Варгасом. Бой завершился победой Пимблетта в первом раунде после удушающего приёма.
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