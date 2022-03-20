Топурия уложил соперника в глухой нокаут. И жёстко обратился к Пимблетту

19 марта в Лондоне проходит турнир UFC Fight Night 204. В главном поединке Александр Волков встретится с Томом Аспиналлом, а в основном карде Илия Топурия встретился с англичанином Джеем Хербертом.
В преддверии турнира больше всего шума в Лондоне навёл Пэдди Пимблетт. Дерзкий англичанин радовал журналистов громкими словами, а в лобби отеля неожиданно встретился с Илией Топурией. Грузинский боец набросился на скаузера за слова в адрес грузинского народа, которые Пэдди писал в «Твиттере» во время конфликта с Гурамом Кутателадзе. Пимблетта и Топурию разняли, но было очевидно, что их история только началась.
На турнире UFC Fight Nights они бились с разными соперниками. Топурия встретился с соотечественником Пимблетта, Джеем Хербертом. Илия был серьёзным фаворитом, хотя поединок стал для него первым после перехода в лёгкий вес.
Долговязый британец оказался серьёзной проблемой для Топурии. В первом раунде он здорово смотрелся в стойке и отправил грузина в ощутимый нокдаун – удачно залетел хай-кик в челюсть. Топурии оставалось только выживать: у бойца открылось сильное носовое кровотечение – он завязал Херберта в борьбе и не отпускал до сирены.
Британец действовал от оппонента. Во втором раунде бойцы снова вернулись к стойке, хотя угол Топурии настойчиво подсказывал, что нужно продолжить работу в партере. Херберт видел не лучшее состояние грузинского бойца и, похоже, поверил в себя. Илия втянул его в жёсткий размен, итогом которого стал глухой нокаут – Топурия уронил соперника резким хуком справа.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC.
Не без везения, но грузинский файтер спас нолик в графе «поражения». После победы к нему подошел Майкл Биспинг и спросил про эпизод с нокдауном. Илия просто проигнорировал легенду – вместо ответа он обратился к Пэдди Пимблетту.
«Англия, люблю вас, но у вас есть одна с***а – Пэдди Пимблетт. Пэдди, я вызываю тебя, вне зависимости от того, победишь ли ты сегодня или проиграешь. Я надеру тебе зад так же, как в прошлый раз», – прокричал Топурия в микрофон.
Назревает горячий бой – похоже, Топурия не зря поднялся в весе. В лёгком дивизионе можно создать громкий поединок даже между бойцами вне топ-15 – схватку Пимблетта с Илией точно будут ждать.
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