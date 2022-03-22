Масвидаль намекнул, из-за чего подрался с Ковингтоном в ресторане

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль намекнул на причину, по которой он подрался с соотечественником Колби Ковингтоном в одном из ресторанов Майами. Об инциденте стало известно сегодня, 22 марта. Сообщалось, что Колби потерял зуб.



«Доброе утро всем, кроме тех, кто думает, что говорить о чьих-то детях — это круто», — написал Масвидаль в своём «твиттере».



Напомним, Масвидаль и Ковингтон проводили бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 272, состоявшемся в ночь с 5 на 6 марта мск. Победу единогласным решением судей праздновал Колби. После этого на его счету стало 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения.



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