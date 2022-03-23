Александр Усик покинул Украину. Он будет готовиться к бою с Энтони Джошуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик покинул Украину, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Напомним, ранее украинский боксёр получил разрешение покинуть страну ради тренировочного сбора перед боем с Энтони Джошуа.



Напомним, поединок между Усиком и Джошуа, в котором уверенно победил украинский спортсмен, был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.



Ранее стало известно, что бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Ломаченко дал понять, что не намерен покидать страну в ближайшее время.