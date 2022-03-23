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Александр Усик покинул Украину. Он будет готовиться к бою с Энтони Джошуа

Александр Усик покинул Украину. Он будет готовиться к бою с Энтони Джошуа
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик покинул Украину, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Напомним, ранее украинский боксёр получил разрешение покинуть страну ради тренировочного сбора перед боем с Энтони Джошуа.

Напомним, поединок между Усиком и Джошуа, в котором уверенно победил украинский спортсмен, был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.

Ранее стало известно, что бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Ломаченко дал понять, что не намерен покидать страну в ближайшее время.

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