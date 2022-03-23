Конора Макгрегора арестовали за опасное вождение

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был арестован за опасное вождение. У него также был временно конфискован автомобиль Bentley стоимостью € 170 тыс. Об этом сообщает Independent.

Боец уже вышел под залог и ожидает суда, который состоится в следующем месяце. Ранее он уже представал перед тем же судом в 2017 году, когда его оштрафовали на € 400 за превышение скорости.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.



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