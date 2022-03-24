Масвидаль арестован по обвинению в двух статьях после нападения на Ковингтона

37-летний американский боец UFC Хорхе Масвидаль арестован, ему уже предъявлены обвинения в связи с его предполагаемым нападением на Колби Ковингтона в Майами. Об этом сообщает MMA Fighting.
Согласно сведениям, Масвидаль арестован по обвинению в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, а также в преступном хулиганстве. В настоящее время он содержится под залогом в размере $ 15 тыс. в Майами.
Напомним, арест Масвидала произошёл после ссоры, которая, как утверждается, произошла у ресторана «Papi Steak» поздно вечером в понедельник, 21 марта, где Ковингтон ужинал с Nelk Boys, авторами популярных подкастов, которые часто посещают мероприятия UFC.
В полицейском отчёте отмечается, что потерпевший сообщил полиции, что Масвидаль напал на него в тот момент, когда он уходил из ресторана. По его словам, Хорхе подбежал к нему слева и дважды ударил кулаком. Один удар был нанесён в область рта, другой пришёлся в левый глаз. Как сообщил пострадавший, во время нападения Масвидаль заявил ему следующее: «Тебе не следовало так говорить о моих детях».
- 24 марта 2022
-
07:42
-
06:49
-
06:44
-
03:53
- 23 марта 2022
-
23:27
-
23:10
-
22:28
-
21:32
-
20:20
-
20:16
-
19:10
-
18:18
-
17:25
-
17:04
-
16:31
-
15:53
-
14:46
-
14:32
-
13:48
-
12:35
-
12:13
-
11:48
-
11:07
-
10:49
-
10:27
-
10:15
-
10:08
-
09:14
-
09:04
-
08:01
-
07:49
-
07:13
-
03:11
-
02:21
-
01:06