Масвидаль арестован по обвинению в двух статьях после нападения на Ковингтона

37-летний американский боец UFC Хорхе Масвидаль арестован, ему уже предъявлены обвинения в связи с его предполагаемым нападением на Колби Ковингтона в Майами. Об этом сообщает MMA Fighting.

Согласно сведениям, Масвидаль арестован по обвинению в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, а также в преступном хулиганстве. В настоящее время он содержится под залогом в размере $ 15 тыс. в Майами.

Напомним, арест Масвидала произошёл после ссоры, которая, как утверждается, произошла у ресторана «Papi Steak» поздно вечером в понедельник, 21 марта, где Ковингтон ужинал с Nelk Boys, авторами популярных подкастов, которые часто посещают мероприятия UFC.

В полицейском отчёте отмечается, что потерпевший сообщил полиции, что Масвидаль напал на него в тот момент, когда он уходил из ресторана. По его словам, Хорхе подбежал к нему слева и дважды ударил кулаком. Один удар был нанесён в область рта, другой пришёлся в левый глаз. Как сообщил пострадавший, во время нападения Масвидаль заявил ему следующее: «Тебе не следовало так говорить о моих детях».