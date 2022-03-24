Масвидалю грозит лишение свободы на срок до 15 лет в результате нападения на Ковингтона

37-летний американский боец UFC Хорхе Масвидаль может получить серьёзный срок в связи с его предполагаемым нападением на Колби Ковингтона в Майами, отмечает MMA Fighting.

Если Масвидал будет признан виновным по нынешним обвинениям, ему потенциально может грозить значительное время за решёткой за нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах, которые считаются тяжким преступлением второй степени с возможным лишением свободы на срок до 15 лет и штрафом в размере $ 10 тыс. Преступное хулиганство также может привести к тюремному заключению или штрафам.

Напомним, арест Масвидала произошёл после ссоры, которая, как утверждается, произошла у ресторана «Papi Steak» поздно вечером в понедельник, 21 марта, где Ковингтон ужинал с Nelk Boys, авторами популярных подкастов, которые часто посещают мероприятия UFC. В полицейском отчёте отмечается, что потерпевший сообщил полиции, что Масвидаль напал на него в тот момент, когда он уходил из ресторана.

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