Хабиб поддержал Масвидаля и призвал всех бойцов UFC отказаться от боёв с Ковингтоном

33-летний российский экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу конфликта между Хорхе Масвидалем и Колби Ковингтоном.
«Если вы сильнее кого-то внутри октагона, это не значит, что вы можете оскорблять его детей. Никто не имеет права оскорблять чью-то семью. Если вы принимаете решение идти по этой дороге, то будьте готовы отвечать за свои слова, подтвердить их. На тебя напал профессиональный боец, такой же, как ты, твоего роста, и ты идешь в полицию выдвигать против него обвинения?
Я думаю, все бойцы полусредней весовой категории должны отказаться от боя с Колби, просто не соглашайтесь на бои с ним. Пусть он сидит без поединка. Это, вероятно, существенно повлияет на него и на всех бойцов, которые оскорбляют семьи и провоцируют бойцов. Чтобы иметь дело с ним, надо искать его в ресторане», — написал Хабиб в своих социальных сетях.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 24 марта 2022
-
12:30
-
12:22
-
11:27
-
10:58
-
10:13
-
09:55
-
09:47
-
09:16
-
07:42
-
06:49
-
06:44
-
03:53
- 23 марта 2022
-
23:27
-
23:10
-
22:28
-
21:32
-
20:20
-
20:16
-
19:10
-
18:18
-
17:25
-
17:04
-
16:31
-
15:53
-
14:46
-
14:32
-
13:48
-
12:35
-
12:13
-
11:48
-
11:07
-
10:49
-
10:27
-
10:15
-
10:08