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Тим Цзю и Террелл Гуше прошли взвешивание перед очным боем

Тим Цзю и Террелл Гуше прошли взвешивание перед очным боем
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Австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю и его соперник, 34-летний американец Террелл Гуше прошли официальную процедуру взвешивания. Оба спортсмена уложились в лимит первого среднего веса: Цзю показал на весах 153,4 фунта (69,6 кг), вес Гуше составил 153,2 фунта (69,5 кг).

Бой Цзю и Гуше состоится в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и станет главным событием спортивного шоу.

В общей сложности за плечами Тимофея 20 профессиональных боёв, в которых он одержал 20 побед, 15 из них добыв нокаутом. В последнем поединке Цзю одолел представителя Японии Такеши Иноуэ. Гуше победил в 22 боях (11 нокаутов), дважды проиграл и одну схватку завершил вничью.

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