Генри Сехудо дал совет Хамзату Чимаеву по продолжению карьеры в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо выразил мнение, что шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву следовало бы провести поединок с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.
«Если ты планируешь стать чемпионом в двух или трёх весовых категориях, я бы хотел обратить внимание на определённый вызов, который ты можешь принять для тебя. Думаю, что Камару Усман будет драться с Леоном Эдвардсом за титул. Об этом уже говорил Дана Уайт. В дело также хочет вмешаться и Конор Макгрегор. Полагаю, Камару будет не прочь заработать денег. Кто в конце концов не захотел бы подраться с Конором? Это отличные деньги.
Поэтому если ты планируешь стать двойным или даже тройным чемпионом, я думаю, тебе нужно сразиться с Исраэлем Адесаньей. Думаю, тебе стоит подняться, сразиться с ним, а затем вернуться назад. Но ты также можешь перейти в полутяжёлый вес, если захочешь», — сказал Сехудо на подкасте The Triple C & Schmo Show.
Хамзат Чимаев показал спарринг с Ярославом Амосовым:
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