Хизриев во втором раунде победил Тюлюлина на турнире UFC

В ночь с 26 на 27 марта мск в Коламбусе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 205. В рамках предварительного карда российский боец Денис Тюлюлин встретился с соотечественником Алиасхабом Хизриевым.

Бой продлился два раунда и завершился победой Хизриева удушающим приёмом.

Главным событием турнира станет поединок между тяжеловесами Кёртисом Блэйдсом и Крисом Докосом.

Основной кард:

Кёртис Блэйдс – Крис Докос

Алекса Грассо – Джоанн Вуд

Брайан Барберена – Мэтт Браун

Аскар Аскаров – Кай Кара-Франс

Вячеслав Борщёв – Марк Диакеси

Ранее сообщалось, что поединок между российским бойцом Алексеем Олейником и шведом Илиром Латифи, запланированный на турнир UFC в Коламбусе, не состоится. Причиной отмены боя стала болезнь у Латифи. Как сообщают источники, болезнь не связана с коронавирусом.