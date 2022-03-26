В UFC дебютирует мастер быстрых финишей. Его уже сравнивают с Хабибом

В ночь с 26 на 27 марта в Коламбусе (штат Огайо, США) состоится турнир UFC Fight Night 205. В главном поединке Кёртис Блэйдс встретится с Крисом Докосом, а в прелимах матчмейкеры свели двух российских полусредневесов, Алиасхаба Хизриева и Дениса Тюлюлина.
В сентябре 2020-го перед одним из турниров претендентской серии Даны Уайта фанаты единоборств из России особенно сильно ждали выступления двух бойцов – Хаджимурада Бестаева и Хизриева. Первый подогрел интерес к схватке рассказами о криминальном прошлом в США, а о жизни второго за пределами клетки было известно немного.
Зато Хизриев демонстрировал топовый уровень в поединках. Парень начал карьеру в промоушене M-1 Global. За первые пять боев Алиасхаб умудрился закатить реванш, а после восьмой схватки его подписали в Fight Nights. К тому моменту Хизриев выиграл половину поединков досрочно, все – в первом раунде, причём лишь однажды он не уложился в минуту.
В новом промоушене Алиасхаб не сбавил – четыре победы, три из них в первом раунде. Единственная схватка, которая продлилась все 15 минут, была против мощного Ясубея Эномото. Швейцарец бился с Минеевым и Шлеменко, но опыта для победы над Хизриевым оказалось недостаточно. Благодаря победе Алиасхаб вышел на бой за временный пояс. Конечно, 25 минут не потребовалось – Хизриев закончил поединок за 58 секунд, забив бразильца Рузимара Пальяреса в граунд-энд-паунде.
Жёсткого и мощного Хизриева сразу начали сравнивать с Хабибом, а на YouTube уже можно найти обзор под названием New Khabib in UFC. Такие параллели, видимо, ещё и из-за любви Алиасхаба к уничтожению соперников в партере. После завоевания временного пояса боец получил шанс попасть в UFC через серию Даны Уайта. Хаджимурад Бестаев возможность не использовал – Фил Хоуз отправил осетинского бойца в нокаут. А вот Хизриев сделал то, что ему удается лучше всего: подобрался со спины и задушил соперника в первом раунде.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC.
Алиасхаб впечатлил Дану Уайта и попросил поскорее дать ему следующий поединок – всё-таки простой Хизриева перед поединком в DWCS дошёл до двух с половиной лет. Парень начал работать с Али Абдель-Азизом и Ризваном Магомедовым – с такими менеджерами не пропадёшь, но без проблем не обошлось.
С подписания контракта прошло уже полтора года – за это время у Хизриева отменились четыре поединка. В январе 2021-го из-за пневмонии снялся Веллингтон Турман, в апреле из-за положительного теста Хизриева на ковид сорвался бой против Кайла Докоса, в августе российский файтер получил травму и не вышел на поединок с Алессио Ди Кирико, а в январе 2022-го Алиасхабу назначили схватку с Абусупияном Магомедовым, но соперник не успел получить визу.
К счастью, на четвёртый раз нашлась замена – ворваться в UFC Хизриеву поможет даже не планировавший биться в промоушене Денис Тюлюлин. Спарринг-партнер Шона Стрикленда идёт явным андердогом в этом противостоянии – для Хизриева это отличный шанс показать, что за длительный простой он не разучился быстро заканчивать бои.
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