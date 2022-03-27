Хизриев после победы над Тюлюлиным обратился к главе UFC Уайту

Российский боец смешанных единоборств Алиасхаб Хизриев прокомментировал победу над соотечественником Денисом Тюлюлиным в рамках турнира UFC Fight Night 205. Бой завершился досрочной победой Хизриева во втором раунде удушающим приёмом.

«Я сюда пришёл, я здесь буду разносить всех. Я бы хотел попросить. Эй, Дана. Посмотри, у меня много лишнего веса. Я хочу спустится в свою весовую категорию и размазать весь этот дивизион», — сказал Хизриев после боя.

Для Хизриева этот бой стал дебютным в UFC. Всего в смешанных единоборствах Хизриев принял участие в 14 боях, одержав все победы.

Тюлюлин, в свою очередь, провёл 15 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал девять побед и потерпел шесть поражений.