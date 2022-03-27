Тимофей Цзю единогласным решением победил американца Гуше, одержав 21-ю победу кряду

В ночь с 26 на 27 марта 2022 года на арене The Armory (Миннеаполис, США) состоялся боксёрский вечер, в главном бою которого встретились представители первого среднего веса – 27-летний российско-австралийский боец Тимофей Цзю (20-0, 15 KOs) и американец Террелл Гуше (22-2-1, 11 KOs).
По итогам 12-раундового противостояния Тим Цзю одержал победу единогласным решением судей и продолжил свою серию.
Накануне поединка оба спортсмена уложились в лимит весовой категории: Цзю показал на весах 153,4 фунта (69,6 кг), вес Гуше составил 153,2 фунта (69,5 кг).
Примечательно, что для сына легендарного боксёра Кости Цзю это был дебютный поединок в США. До этого Тим сражался только на австралийском континенте.
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