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Нейт Диаз попросил Дану Уайта уволить его из UFC

Нейт Диаз попросил Дану Уайта уволить его из UFC
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Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз обратился к президенту UFC Дане Уайту и руководителю юридического отдела промоушена Хантеру Кэмпбеллу с просьбой уволить его. Поводом для обращения послужил тот факт, что в течение уже долгого времени Диаз не провёл в лиге ни одного поединка.

«Я хотел бы попросить, чтобы меня уволили из UFC. Дана Уайт, Хантер Кэмпбелл, я извиняюсь за то, что прошу это в Интернете, но вы не даёте мне бой, а у меня есть дела, которыми я мог бы заняться», — написал Диаз в своём «твиттере».

Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Эдвардс победил Диаза единогласным решением на UFC 263:

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