«Я новый король джунглей». Хизриев рассказал о планах на UFC

Россиянин Алиасхаб Хизриев прокомментировал своё дебютное выступление в UFC. Напомним, на турнире UFC Fight Night 205 он удушающим приёмом победил в бою с соотечественником Денисом Тюлюлиным.
«Это то, чего я ожидал. Я хотел показать захватывающий бой. Прошло много времени, я был подписан на год. Все мои соперники постоянно отпадали, и вот, наконец, я получил этого. Я хотел показать захватывающий поединок, а этот парень оказался очень крепким. Возможно, была возможность закончить бой в первом раунде, но я также хотел почувствовать октагон, не хотел заканчивать слишком быстро. В остальном, думаю, всё прошло отлично.
Я готов драться с любым. Готов драться завтра, если придётся. Готов разбить всех.… Я хочу драться в июле, августе. Как говорят мои парни в моей команде, дайте мне кого угодно, я размажу кого угодно. Я новый король джунглей», — приводит слова Хизриева MMAJunkie.
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