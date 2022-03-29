Кормье отреагировал на нападение Уилла Смита на ведущего «Оскара»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на скандал с участием актёров Уилла Смита и Криса Рока на церемонии вручения наград «Оскар-2022».

«В наши дни меня очень трудно удивить, но наблюдать, как Уилл Смит выбивает дерьмо из Криса Рока, очень удивительно! Я действительно поражён тем, что это произошло», — написал Кормье в своём «твиттере».

Напомним, Уилл Смит оскорбился шуткой Криса Рока о его жене. Рок назвал женщину «солдатом Джейн», намекнув на обритую голову Джады Пинкетт-Смит, которая напомнила ему о героине из фильма 90-х годов. Однако Джада страдает от алопеции, из-за чего ей и пришлось обрить голову.

Уилл Смит после этой шутки поднялся на сцену и сильно ударил Рока ладонью по лицу. После чего Смит выкрикнул: «Не упоминай имя моей жены своим чёртовым ртом!»