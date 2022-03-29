Экс-боец UFC — Хабибу: если так не нравится Ковингтон, возобнови карьеру и сразись с ним

Экс-боец UFC Брендан Шауб высказался о призыве со стороны бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова к другим бойцам промоушена бойкотировать поединки с бойцом полусреднего веса Колби Ковингтоном после инцидента с Хорхе Масвидалем.



«Что ты делаешь, чувак? Я же правильно понимаю — ты всегда пытаешься попасть в заголовки газет, верно? Я люблю Хабиба, но это не тот случай, за который стоит биться насмерть.

У меня есть идея. Хабиб, почему бы тебе не возобновить карьеру и не побить Колби? Что мешает тебе сделать это законным способом? Хабиб продолжает оставаться в медийной плоскости: у него есть своя бойцовская лига и всё такое. Однажды он сказал: «Если Конор победит Махачева, я возобновлю карьеру». Здорово! Прояви и в этом случае такой же задор. Если тебе так не нравится Колби, вернись и сразись с ним», — приводит слова Шауба Sportskeeda со ссылкой на подкаст The Schaub Show.

Напомним, Масвидалю предъявили обвинения в нападении на человека в одном из ресторанов Майами. Бойца арестовали, а позже выпустили под залог. Потенциально ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф в размере до $ 10 тыс. В полицейском отчёте нигде не указывается имя пострадавшего, однако различные источники сообщали, что потерпевшим оказался именно Ковингтон. Позже Масвидаль заявил, что Колби плохо отзывался о его детях.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:

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