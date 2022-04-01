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Менеджер Усика: Александр пока не готовится к реваншу с Джошуа

Менеджер Усика: Александр пока не готовится к реваншу с Джошуа
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Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона в трёх дивизионах Василия Ломаченко и чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александра Усика высказался о подготовке Александра к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

«Сейчас он пока не готовится. Обсуждения с командой Джошуа находятся в самом разгаре, но мы стараемся начать подготовку к реваншу. Пока у нас нет даты поединка, нет в общем ничего», — сказал Климас в интервью на канале TMZSports в YouTube.

Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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