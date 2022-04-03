Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«100 отжиманий и приседаний каждый день». Логан Пол показал разницу в физической форме

«100 отжиманий и приседаний каждый день». Логан Пол показал разницу в физической форме
Комментарии

Известный американский блогер Логан Пол показал, как изменилось его тело после регулярных тренировок в течение трёх дней. Логан приступил к регулярным тренировкам для дебюта в рестлинге.

«Трёхдневная трансформация тела для WrestleMania. Я поддерживал план из 100 отжиманий и 100 приседаний каждый день в течение трёх дней подряд. Очень доволен результатами», — написал Логан на своей странице в «Твиттере».

Фото: Из личного архива Логана Пола

Фото: Из личного архива Логана Пола

Напомним, накануне Пол дебютировал в рестлинге на WrestleMania 38, где вместе с Майклом Мизанином, известным как Миз, сразился с дуэтом отца и сына Реем и Домиником Мистерио в командном матче. Победителями противостояния в итоге стали Пол и Миз.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Усик заработал меньше братьев Пол, а Мейвезера подвинули с вершины Усик заработал меньше братьев Пол, а Мейвезера подвинули с вершины
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022