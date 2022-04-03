«100 отжиманий и приседаний каждый день». Логан Пол показал разницу в физической форме

Известный американский блогер Логан Пол показал, как изменилось его тело после регулярных тренировок в течение трёх дней. Логан приступил к регулярным тренировкам для дебюта в рестлинге.
«Трёхдневная трансформация тела для WrestleMania. Я поддерживал план из 100 отжиманий и 100 приседаний каждый день в течение трёх дней подряд. Очень доволен результатами», — написал Логан на своей странице в «Твиттере».
Фото: Из личного архива Логана Пола
Фото: Из личного архива Логана Пола
Напомним, накануне Пол дебютировал в рестлинге на WrestleMania 38, где вместе с Майклом Мизанином, известным как Миз, сразился с дуэтом отца и сына Реем и Домиником Мистерио в командном матче. Победителями противостояния в итоге стали Пол и Миз.
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