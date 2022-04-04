«Буду крушить головы». Конор Макгрегор показал видео с тренировки по боксу

Ирландский боец UFC, бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в своих социальных сетях видео с боксёрской тренировки.



«Этими ударами я буду крушить головы!» — подписал видео ирландский боец.

Последний бой Конор Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля 2021 года турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.



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